Soirée Rock Années 50 avec Ducky Jim Trio et Rockin Bop 29 (initiation danse), La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

Soirée Rock Années 50 avec Ducky Jim Trio et Rockin Bop 29 (initiation danse) Samedi 15 août, 19h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-15T19:00:00+02:00 – 2026-08-16T03:00:00+02:00

Fin : 2026-08-15T19:00:00+02:00 – 2026-08-16T03:00:00+02:00

19h00-03h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : tarifs à venir

Ces trois musiciens se sont réunis pour une nouvelle aventure musicale à l’automne 2007 décidant de monter un répertoire Rock’n roll, Rockabilly rendant hommage à : Eddie Cochran, Gene Vincent, Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash, Warren Smith et beaucoup d’autres chanteurs de cette époque.

Premier concert du trio le 10/08/08 très remarqué et apprécié. Le groupe a depuis ses débuts étoffé son répertoire tant pour les soirées dansantes que pour les concerts.

Les amateurs de musique et de danse Rock ‘n’ roll serons séduits par cette formation !

Préparez-vous à replonger dans les années cinquante grâce au son authentique de : « Ducky Jim Trio» !!!

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Numéros de licence La Loco : PLATESV-D-2023-002087 & PLATESV-D-2023-002091

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La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « Domy Boss Hoss », « cache_age »: 86400, « type »: « video », « title »: « Ducky Jim Trio ( 1 ) Pencran 2023 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/FiaKJcnmzQk/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=FiaKJcnmzQk », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCWdQzr7L0DpR27jzGDFEitg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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19h00-03h00