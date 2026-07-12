Escape Game urbain Les Rouages du Temps Cinéma Rex Sarlat-la-Canéda

Informations pratiques

Sarlat-la-Canéda

Escape Game urbain Les Rouages du Temps

Cinéma Rex 18 Avenue Thiers Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:30:00

fin : 2026-08-30 23:00:00

Date(s) :

2026-07-12 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Les Rouages du Temps Escape Game alternative dans la cité médiévale

Vous aspirez à rejoindre le cercle très fermé des Veilleurs du Temps. Mais êtes-vous réellement dignes de porter leur insigne ? Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés dans cette aventure. Après un rapide lancement au cinéma, c’est muni d’un plan de la cité que vous partirez à la recherche d’étranges personnages pour y glaner de précieux indices. Assemblez, déchiffrez et tentez de révéler le mystérieux Code du Temps .

Vous ne disposerez que de 90 minutes pour essayer d’ouvrir un coffre contenant le fruit de votre quête l’Insigne des Veilleurs du Temps.

Tous les dimanches soir du 12 juillet au 30 août sauf le 26 juillet car Festival du Théâtre.

Rendez-vous au Cinéma Rex de Sarlat (18 avenue Thiers 24200 Sarlat)

Durée maximum 2h30. .

Cinéma Rex 18 Avenue Thiers Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 45 45 info@sarlat-tourisme.com

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English : Escape Game urbain Les Rouages du Temps

L’événement Escape Game urbain Les Rouages du Temps Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir