Esclau’Culture Combo Karib Musique Créole

Le Village Esclauzels Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Chansons caribéennes du début du 20è siècle aux années 1950 Quatre musicien-ne-s ..

Chansons caribéennes du début du 20è siècle aux années 1950 Quatre musicien-ne-s … trois voix et neuf instruments ! Ces joyeux lurons vous invitent à embarquer pour Haïti, Trinidad, Cuba, la Martinique, la Jamaïque et vivre un voyage musical haut en couleur, sensuel, chargé d’histoire et plein de surprises ! Un concert à danser ou à écouter les doigts de pied en éventail.

Emmbo chant, contrebasse, banjolele

Christophe Tellez ou Piero Levy saxophones tenor, alto, soprano, flûte et choeurs

Alice Behague accordéon, soubassophone, percussions

Alexis Bullier ou Benjamin Richard batterie, percussions, choeurs .

Le Village Esclauzels 46090 Lot Occitanie +33 6 26 52 07 72 esclauculture@gmail.com

English :

Caribbean songs from the early 20th century to the 1950s Four musicians …

German :

Karibische Lieder von Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1950er Jahre Vier Musiker/innen …

Italiano :

Canzoni caraibiche dall’inizio del XX secolo agli anni ’50 Quattro musicisti …

Espanol :

Canciones caribeñas de principios del siglo XX a los años 50 Cuatro músicos …

L’événement Esclau’Culture Combo Karib Musique Créole Esclauzels a été mis à jour le 2025-05-24 par OT Cahors Vallée du Lot