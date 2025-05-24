Esclau’Culture Fado Clendestino Fado portugais Esclauzels

Esclau’Culture Fado Clendestino Fado portugais

De rive en rive, de falaises en déserts, Lizzie écrit des chansons comme on fait un voyage sur les chemins de l’intime

De rive en rive, de falaises en déserts, Lizzie écrit des chansons comme on fait un voyage sur les chemins de l’intime. Chopin et le piano (étudiés au conservatoire d’Avignon) ont été ses premières amours musicales. Ado, elle s’est rêvée un temps rockeuse aux allures d’Alice Cooper mais les voix de Barbara, Lhasa et Joan Baez ont résonné si fort que la chanson et la musique folk sont devenues ses véritables terrains de jeu. Elle adopte la guitare comme compagne de chanson.

​Puis un jour, un beau jour, le Fado jeta l’ancre dans sa vie. Coup de foudre pour la langue portugaise et ses poètes. Lizzie se lance dans des études de Portugais qui l’emmènent à Lisbonne, dans l’Alfama, le plus fadiste de tous les quartiers de la capitale, là où cet art poétique et musical qu’est le Fado règne. Il devient une sorte de guide, de maître à chanter, il change sa vie, sa musique et son chant.

​ Navigante est le premier disque de Lizzie sorti en 2015. Elle y dévoile une chanson française aux couleurs chaudes de la folk et de la saudade .

La « saudade » est un mélange de nostalgie, de mélancolie et de plaisir, c’est sentir le manque avec une pointe de joie.

Elle monte le projet Fado Clandestino en 2016 à Paris dans lequel elle peut explorer le langage du Fado tout en liant les deux cultures française et portugaise.

N’oubliant pas ses amours d’enfance et toujours aussi passionnée par la folk, elle forme en 2017 un duo avec l’artiste Lise Martin autour des traditionnels américains. Ce duo s’appelle Louise.

Aujourd’hui, Lizzie prépare un 2ème album de ses propres chansons.

Lizzie navigue au fil de ses sentiments, sur des océans incertains…au bord des falaises, entre envie, rêve et poésie. À chaque chanson elle chavire.

Mais elle chavire avec plaisir. .

English :

From shore to shore, from cliffs to deserts, Lizzie writes songs like a journey along the paths of intimacy

German :

Von Ufer zu Ufer, von Klippen zu Wüsten, Lizzie schreibt Lieder, wie man eine Reise auf den Wegen des Intimsten macht

Italiano :

Da una riva all’altra, dalle scogliere ai deserti, Lizzie scrive canzoni come se stesse facendo un viaggio lungo i sentieri dell’intimità

Espanol :

De orilla a orilla, de acantilados a desiertos, Lizzie escribe canciones como si emprendiera un viaje por los senderos de la intimidad

