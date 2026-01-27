Eskape festival

Champ de foire Montilly-sur-Noireau Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 13:00:00

fin : 2026-08-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-31

ESKAPE FESTIVAL revient pour 3 jours d’évasion garantie !!!

Au programme une scène Techno/Hard Techno/EDM ainsi qu’une scène entièrement consacrée à la Hard Music !

L’Eskape Festival, c’est plus de 50 artistes, ses campings, une décoration immersive, des spectacles pyrotechniques, des performeurs, et une multitude de surprises à découvrir… .

Champ de foire Montilly-sur-Noireau 61100 Orne Normandie +33 6 79 19 49 86 contact@hardcorefrance.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Eskape festival

L’événement Eskape festival Montilly-sur-Noireau a été mis à jour le 2026-01-27 par Flers agglo