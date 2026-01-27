Eskape festival Montilly-sur-Noireau
Eskape festival
Champ de foire Montilly-sur-Noireau Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-31 13:00:00
fin : 2026-08-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-31
ESKAPE FESTIVAL revient pour 3 jours d’évasion garantie !!!
Au programme une scène Techno/Hard Techno/EDM ainsi qu’une scène entièrement consacrée à la Hard Music !
L’Eskape Festival, c’est plus de 50 artistes, ses campings, une décoration immersive, des spectacles pyrotechniques, des performeurs, et une multitude de surprises à découvrir… .
Champ de foire Montilly-sur-Noireau 61100 Orne Normandie +33 6 79 19 49 86 contact@hardcorefrance.fr
