Foire de la Saint-Denis Montilly-sur-Noireau samedi 10 octobre 2026.
Début : Samedi Samedi 2026-10-10
fin : 2026-10-11
2026-10-10
Elle perdure depuis des siècles à Montilly-sur-Noireau… Organisée chaque année en octobre, le succès de la foire de la Saint-Denis ne se dément pas. Des milliers de badauds déambulent dans les allées, découvrent la centaine d’exposants, dégustent une saucisse-frites dans la gigantesque rôtisserie en plein air… Les enfants et ados s’y retrouvent surtout pour s’amuser dans l’énorme fête foraine. .
Foirail Montilly-sur-Noireau 61100 Orne Normandie +33 2 33 96 40 19 foire-de-montilly@orange.fr
English : Foire de la Saint-Denis
