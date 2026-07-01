Espace de jeux pour petits et grands Jullouville
mercredi 29 juillet 2026 · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Espace de jeux pour petits et grands
5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 15:00:00
fin : 2026-07-29 17:00:00
Date(s) :
2026-07-29
Espace de jeu intergénérationnel.
Jeux de société, grands jeux en bois, jeux d’adresse, jouets…
Accès libre et gratuit sans réservation.
Les enfants doivent restés accompagnés d’un adulte. .
5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 72 06 27 62 julloujeux@gmail.com
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English : Espace de jeux pour petits et grands
L’événement Espace de jeux pour petits et grands Jullouville a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Granville Terre et Mer
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