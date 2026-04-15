Espace de lecture: Des histoires pour pe(a)nser le futur., MEG, Genève

Espace de lecture: Des histoires pour pe(a)nser le futur. Dimanche 2 août, 11h00 MEG

CHF 0.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-02T11:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-02T11:00:00+02:00 – 2026-08-02T18:00:00+02:00

Un espace convivial au cœur du musée vous accueille pour faire une pause et partager un moment en famille. Autour de l’exposition Le futur, c’est quoi ?, profitez de lectures proposées par les bibliothécaires du MEG et d’un espace de jeux libres pour petit-e-s et grand-e-s. Un moment simple et chaleureux pour rêver, lire et imaginer ensemble les futurs possibles.

Cet événement se déroule dans le cadre du premier dimanche du mois, il est donc gratuit et sans inscription au préalable.

MEG Boulevard Carl-VOGT 65, 1205 Genève Genève 1200 +41 22 418 45 50 http://www.meg-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/meg/

Un espace au cœur du musée pour se raconter des histoires, jouer et inventer des futurs désirables ensemble. Foyer. Dimanche 2 août de 11h à 18h.

DR MEG