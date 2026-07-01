Le Grand Insolite avec María Sánchez (langue originale espagnole et traduit en français), Autre lieu, Genève

Informations pratiques

Le Grand Insolite avec María Sánchez (langue originale espagnole et traduit en français) Samedi 11 juillet, 17h30 Autre lieu

Tarif : CHF 2 .– (L’intégralité des bénéfices sera dévolue au soutien du livre).

Gratuité : AVS/AI, chômeur·ses, moins de 25 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T17:30:00+02:00 – 2026-07-11T19:30:00+02:00

Fin : 2026-07-11T17:30:00+02:00 – 2026-07-11T19:30:00+02:00

La rencontre d’une langue et d’un lieu.

Une femme, des femmes, autour d’une terre ; pour la Terre.

Depuis son village espagnol, voici une autrice partageant une traversée humaine, entre oliviers, mémoire, et engagement.

Un moment en langue originale (espagnol).

Apéritif offert, produits de la ferme (tofu et légumes en vente sur place), apportez votre repas !

Coordination interprétariat : Gaëlle Le Gall.

María Sánchez

Lorsqu’une femme ancre sa langue dans sa terre familiale, dans les mains, les corps, les silences et les récits des femmes qui ont marqué son enfance et fait d’elle la femme, autrice, activiste et vétérinaire de campagne qu’elle est devenue : tout fait promesse. Poursuivant une œuvre replaçant le monde rural au cœur de la vie humaine, l’écriture de María Sánchez est poésie et hymne, chant et chorale, colère et tendresse. Sa venue promet un moment hors du temps, à fleur.

…moi aussi, j’ai hérité du nom… (La terre des femmes)

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/conferences/le-grand-insolite-de-maria-sanchez/1b88043e-8d31-4d21-a9ea-a8c65497c148/events/393242 »}] [{« link »: « http://www.grandjuillet.ch »}]

Le Grand Insolite avec María Sánchez à Grand Juillet le samedi 11 juillet, à la Ferme du Monniati à 17h30

Julie Schneider