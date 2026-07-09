Espace du Narais La vénus électrique Espace du Narais Saint-Mars-la-Brière

Informations pratiques

Saint-Mars-la-Brière

Espace du Narais La vénus électrique

Espace du Narais Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière Sarthe

Tarif : – – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-05 20:00:00

fin : 2026-10-05

Date(s) :

2026-10-05

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche .

Espace du Narais Allée des Châtaigniers Saint-Mars-la-Brière 72470 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 89 70 23 contact@smlb.fr

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English :

L’événement Espace du Narais La vénus électrique Saint-Mars-la-Brière a été mis à jour le 2026-07-09 par Pays Perche Sarthois