Espace game en forêt Forêt Domaniale de Coëtquen Saint-Hélen

Informations pratiques

Saint-Hélen

Espace game en forêt

Forêt Domaniale de Coëtquen 10 Lieu-dit Coëtquen Saint-Hélen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:30:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Disséminées dans la parcelle, 10 balises illustrées vous attendent. Chacune propose une énigme autour d’une grande thématique de la forêt — des histoires inspirantes à la symbiose entre champignons et arbres, en passant par le jardin sauvage et comestible. Plus vous comprenez le vivant, plus vous approchez du code final qui ouvre le coffre. .

Forêt Domaniale de Coëtquen 10 Lieu-dit Coëtquen Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Espace game en forêt Saint-Hélen a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme