Espace game en forêt Forêt Domaniale de Coëtquen Saint-Hélen
vendredi 28 août 2026 · Forêt Domaniale de Coëtquen · Saint-Hélen
Informations pratiques
Saint-Hélen
Espace game en forêt
Forêt Domaniale de Coëtquen 10 Lieu-dit Coëtquen Saint-Hélen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-28 14:00:00
fin : 2026-08-28 16:00:00
Date(s) :
2026-08-28
Disséminées dans la parcelle, 10 balises illustrées vous attendent. Chacune propose une énigme autour d’une grande thématique de la forêt — des histoires inspirantes à la symbiose entre champignons et arbres, en passant par le jardin sauvage et comestible. Plus vous comprenez le vivant, plus vous approchez du code final qui ouvre le coffre. .
Forêt Domaniale de Coëtquen 10 Lieu-dit Coëtquen Saint-Hélen 22100 Côtes-d’Armor Bretagne
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English :
L’événement Espace game en forêt Saint-Hélen a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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