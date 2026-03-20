Espace Peinture Gabriel et Véronique Chabrat

Le Bourg Sous-Parsat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21 2026-06-27 2026-06-28 2026-07-04 2026-07-05 2026-07-11 2026-07-12 2026-07-18 2026-07-19 2026-07-25 2026-07-26 2026-08-01 2026-08-02 2026-08-03 2026-08-04 2026-08-05 2026-08-06 2026-08-07 2026-08-08

Exposition d’art contemporain dans l’atelier de Gabriel Chabrat, l’artiste ayant créé les fresques de l’église de Sous-Parsat et de sa fille, Véronique Chabrat. L’imaginaire sollicité laisse émerger d’autres interprétations.

Visite gratuite.

Visite de 15h à 19h les week-ends du 15 juin au 31 juillet puis tous les jours du 1er au 27 août. Le reste de l’année sur rendez-vous. .

Le Bourg Sous-Parsat 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 64 41 gabriel.chabrat@orange.fr

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English :

L’événement Espace Peinture Gabriel et Véronique Chabrat Sous-Parsat a été mis à jour le 2026-03-18 par Creuse Tourisme