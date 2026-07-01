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Espaces jeux et détente, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

mercredi 15 juillet 2026 · Centre socioculturel Georges-Déziré · Saint-Étienne-du-Rouvray

Espaces jeux et détente, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
Centre socioculturel Georges-Déziré
Adresse
271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Ville
76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
Département
Seine-Maritime
Tarif
Tout public - Gratuit

Espaces jeux et détente 15 – 17 juillet Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime

Tout public – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Un espace cocooning pour les tout-petits et leurs parents, une salle jeux de société et jeux vidéo pour les plus grands, des ateliers manuels pour enfants et adultes. Le square devient une aire de jeux où l’on peut jouer au badminton, au football, à des jeux en bois et où l’on peut trouver un espace transats pour se reposer, bouquiner et faire la sieste.

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Le centre Georges-Déziré se transforme en un lieu multi-activités pour toutes et tous. L’espace d’un été

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