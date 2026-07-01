Espaces jeux et détente, Centre socioculturel Georges-Déziré, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Espaces jeux et détente 15 – 17 juillet Centre socioculturel Georges-Déziré Seine-Maritime

Tout public – Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-15T10:00:00+02:00 – 2026-07-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-17T10:00:00+02:00 – 2026-07-17T16:30:00+02:00

Un espace cocooning pour les tout-petits et leurs parents, une salle jeux de société et jeux vidéo pour les plus grands, des ateliers manuels pour enfants et adultes. Le square devient une aire de jeux où l’on peut jouer au badminton, au football, à des jeux en bois et où l’on peut trouver un espace transats pour se reposer, bouquiner et faire la sieste.

Centre socioculturel Georges-Déziré 271 rue de Paris, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 35 02 76 90 »}]

Le centre Georges-Déziré se transforme en un lieu multi-activités pour toutes et tous. L’espace d’un été