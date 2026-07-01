Stage multi-activités, Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray

Informations pratiques

Stage multi-activités 6 – 10 juillet Parc Youri-Gagarine Seine-Maritime

Enfants et jeunes de 6 à 17 ans – 20 €/jour, 90 €/semaine. Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-06T09:00:00+02:00 – 2026-07-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-10T09:00:00+02:00 – 2026-07-10T17:00:00+02:00

Tennis le matin et activité encadrée par les salariés de l’association, l’après-midi (lundi : mini-golf, mardi : jeux olympiques, mercredi : quiz-jeu télévisé ; jeudi : initiation au handball, vendredi : base de loisirs de Léry-Poses).

Parc Youri-Gagarine Parc Youri-Gagarine, Saint-Étienne-du-Rouvray Saint-Étienne-du-Rouvray 76800 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 06 48 28 10 79 »}]

Le Club de tennis de Saint-Étienne-du-Rouvray propose un stage multi-activités. L’espace d’un été Multisport