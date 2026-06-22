Espondeilhan

ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION

Avenue de la Gare Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31 2026-08-01

L’été sera festif à Espondeilhan ! Ambiance bodega, musique, gourmandises et Color Night… Espon En Fête revient pour sa 5ᵉ édition !

Le Parc Communal d’Espondeilhan vous donne rendez-vous pour deux jours de festivités, de musique et de convivialité ! Au programme apéritifs musicaux, ambiance bodega, repas gourmands, animations, remerciements aux partenaires et la très attendue Color Night qui viendra illuminer la soirée du samedi. Moules-frites, gardiane de taureau, restauration rapide et menu enfant seront proposés pour régaler petits et grands. Un moment festif à partager en famille ou entre amis ! .

Avenue de la Gare Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77 comespondeilhan@gmail.com

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English : ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION

Summer will be a festive time in Espondeilhan! A bodega atmosphere, music, delicious treats, and Color Night… Espon En Fête is back for its 5th edition!

L’événement ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION Espondeilhan a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34