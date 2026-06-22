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ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION Espondeilhan

ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION Espondeilhan vendredi 31 juillet 2026.

Adresse
Avenue de la Gare
Ville
34290 Espondeilhan
Département
Hérault
Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Tarif

Espondeilhan

ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION

Avenue de la Gare Espondeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31 2026-08-01

L’été sera festif à Espondeilhan ! Ambiance bodega, musique, gourmandises et Color Night… Espon En Fête revient pour sa 5ᵉ édition !
Le Parc Communal d’Espondeilhan vous donne rendez-vous pour deux jours de festivités, de musique et de convivialité ! Au programme apéritifs musicaux, ambiance bodega, repas gourmands, animations, remerciements aux partenaires et la très attendue Color Night qui viendra illuminer la soirée du samedi. Moules-frites, gardiane de taureau, restauration rapide et menu enfant seront proposés pour régaler petits et grands. Un moment festif à partager en famille ou entre amis !   .

Avenue de la Gare Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 11 77  comespondeilhan@gmail.com

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English : ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION

Summer will be a festive time in Espondeilhan! A bodega atmosphere, music, delicious treats, and Color Night… Espon En Fête is back for its 5th edition!

L’événement ESPON EN FÊTE 5ÈME ÉDITION Espondeilhan a été mis à jour le 2026-06-22 par 34 ADT34