Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Pins, Église Notre-Dame-des-Pins, Espondeilhan
samedi 19 septembre 2026 · Église Notre-Dame-des-Pins · Espondeilhan
Informations pratiques
Visite libre de l’église Notre-Dame-des-Pins 19 et 20 septembre Église Notre-Dame-des-Pins Hérault
Gratuit. Entrée libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’église avec commentaire vidéo et exposition de photographies anciennes du village.
Église Notre-Dame-des-Pins 176 Av. du Château, 34290 Espondeilhan, France Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie Église romane à trois nefs. La nef centrale est voûtée en berceau, les nefs latérales en quart de cercle. Cette influence auvergnate est attribuée à l’une des possessions que les religieuses de l’abbaye de la Chaise-Dieu avaient dans le voisinage. Ces voûtes sont une exception en Languedoc. La porte d’entrée est abritée par une large voussure formant porche. Elle se compose de trois archivoltes superposées dont le profil descend jusqu’au sol.
Visite de l’église et commentaire par video et exposition de photos anciennes du village
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