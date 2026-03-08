ESSMUGA Forum transfrontalier dédié aux stages pour les jeunes Hendaye
ESSMUGA Forum transfrontalier dédié aux stages pour les jeunes Hendaye samedi 14 mars 2026.
ESSMUGA Forum transfrontalier dédié aux stages pour les jeunes
18 Rue Lekueder Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Projet porté par l’Association pour la Coopération Transfrontalière et Interterritoriale (ACTI) qui vise à promouvoir la mobilité transfrontalière dans le cadre professionnel chez les jeunes.
ESSmuga est un événement commandité par le projet JeunESS.
Déroulement de la journée ESSMUGA
• 10h00 10h30 Ouverture du forum Mot de bienvenue et présentation des partenaires
• 10h30 11h30 Présentation projet JEUNESS et d’acteurs français et espagnols de l’Economie Sociale et Solidaire
• 11h30 12h30 Session 1 de stage dating entretiens courts pour des stages et alternances
• 13h30 14h00 Interventions d’entreprises de l’ESS françaises et espagnoles
• 14h00 15h30 Session 2 de stage dating
• 15h30 16h00 Mot de fin et remerciements .
18 Rue Lekueder Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine m2.cti.uppa@gmail.com
