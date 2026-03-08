ESSMUGA Forum transfrontalier dédié aux stages pour les jeunes Hendaye

ESSMUGA Forum transfrontalier dédié aux stages pour les jeunes

18 Rue Lekueder Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Projet porté par l’Association pour la Coopération Transfrontalière et Interterritoriale (ACTI) qui vise à promouvoir la mobilité transfrontalière dans le cadre professionnel chez les jeunes.

ESSmuga est un événement commandité par le projet JeunESS.

Déroulement de la journée ESSMUGA

• 10h00 10h30 Ouverture du forum Mot de bienvenue et présentation des partenaires

• 10h30 11h30 Présentation projet JEUNESS et d’acteurs français et espagnols de l’Economie Sociale et Solidaire

• 11h30 12h30 Session 1 de stage dating entretiens courts pour des stages et alternances

• 13h30 14h00 Interventions d’entreprises de l’ESS françaises et espagnoles

• 14h00 15h30 Session 2 de stage dating

• 15h30 16h00 Mot de fin et remerciements .

