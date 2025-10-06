ESTHER ABRAMI – CINEMA LES LOBIS Blois

ESTHER ABRAMI Début : 2026-03-19 à 21:00. Tarif : – euros.

ESTHER ABRAMIVioloniste et compositrice, Esther Abrami a révolutionné la manière dont on présente la musique classique. Elle a trouvé comment briser les codes d’un milieu extrêmement conservateur, tout en réussissant à faire connaître et aimer la musique classique à des jeunes qui n’en avaient jamais écouté auparavant. Aujourd’hui, elle est suivie par plus d’un million de personnes à travers ses réseaux sociaux sur lesquels elle partage sa vie de musicienne classique un peu rock’n roll. Sortie diplômée d’une des institutions les plus réputées au monde, le Royal College of Music de Londres, elle sort cette année son troisième album « Women » dédié aux femmes. Il est entièrement consacré aux compositrices qui n’ont pas eu de place dans un monde jusqu’ici presque exclusivement masculin. Esther Abrami s’est produite dans les plus grandes salles classiques du monde : le Royal Albert Hall à Londres avec le Royal Philharmonic Orchestra lors de la célébration du Jubilée de la Reine Elisabeth II, le Carnegie Hall à New York, puis Vienne. Des concerts à Pekin, Shanghai… Après avoir réussi un sold out à la salle Gaveau à Paris l’année dernière, elle sera à l’Olympia en novembre prochain. C’est un honneur que de recevoir sur la scène des Lobis pour cette première édition All my jazz, une artiste telle qu’Esther Abrami pour un duo piano violon qui fera date dans l’histoire de nos concerts live.

CINEMA LES LOBIS 12 avenue Maunoury 41000 Blois 41