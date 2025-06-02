ESTHER ABRAMI – LE PETIT KURSAAL Besancon

ESTHER ABRAMI Début : 2026-03-25 à 20:00. Tarif : – euros.

NG PRODUCTIONS, EN ACCORD AVEC BETTY BOOK, PRÉSENTE : ESTHER ABRAMILa violoniste de renom et sensation des réseaux sociaux Esther Abrami dévoile la sortie de son nouvel album très attendu, « Women », le 25 avril 2025 chez Sony Classical. Cet album rend hommage aux compositrices à travers l’histoire et différents genres musicaux, mettant en lumière le talent exceptionnel de 14 compositrices remarquables, mêlant œuvres inédites et chefs-d’œuvre oubliés.« Women » réunit des compositrices primées aux Oscars comme Rachel Portman et Anne Dudley, ainsi que de nouvelles interprétations de pièces de figures historiques telles que Pauline Viardot, Chiquinha Gonzaga, Teresa Carreño et Ethel Smyth. L’album comprend également « Transmission », une composition originale d’Esther Abrami, qui a aussi arrangé plusieurs morceaux du projet. À son cœur, l’album présente l’enregistrement en première mondiale du Concerto pour violon d’Ina Boyle, une composition bouleversante de la fin de l’ère romantique.Chaque œuvre sélectionnée par Esther Abrami pour « Women » a été choisie non seulement pour sa richesse musicale, mais aussi pour la connexion émotionnelle qu’elle représente pour elle, mettant en avant des voix féminines trop souvent oubliées de l’histoire de la musique classique.RESERVATION PMR : reservations@ngproductions.fr

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LE PETIT KURSAAL 2 Place du Theatre 25000 Besancon 25