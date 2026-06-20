Laxou

Estival 2026 Cinéma Plein Air Le Robot Sauvage

City Stade Schweitzer Laxou Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-28 20:45:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Cet été, la Métropole du Grand Nancy se transforme en véritable terrain de découvertes ! Concerts en plein air, spectacles, expositions, visites, animations familiales, rendez-vous festifs et activités de loisirs rythmeront la saison aux quatre coins du territoire. Que vous soyez amateur de culture, de patrimoine, de nature ou simplement à la recherche de sorties conviviales, l’Estival 2026 vous réserve de nombreuses surprises pour profiter pleinement des beaux jours.

Projection du film Le Robot Sauvage de Chris Sanders.

Présence d’un foodtruck sur place.

En cas d’intempéries CILM, salle des banquets (1er étage).Tout public

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City Stade Schweitzer Laxou 54520 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

This summer, the Greater Nancy Metropolitan Area is turning into a true playground of discovery! Open-air concerts, shows, exhibitions, tours, family-friendly events, festive gatherings, and recreational activities will set the pace for the season throughout the region. Whether you’re a fan of culture, heritage, nature, or simply looking for fun outings, Estival 2026 has plenty of surprises in store to help you make the most of the sunny days.

Screening of the film “The Wild Robot” by Chris Sanders.

A food truck will be on site.

In case of inclement weather: CILM, banquet hall (1st floor).

L’événement Estival 2026 Cinéma Plein Air Le Robot Sauvage Laxou a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY