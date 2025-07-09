Estival 2026 Concerts Un Dimanche au Kiosque Ludres
Estival 2026 Concerts Un Dimanche au Kiosque Ludres dimanche 5 juillet 2026.
Ludres
Estival 2026 Concerts Un Dimanche au Kiosque
Parc Sainte-Thérèse Ludres Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05
fin : 2026-07-05
Date(s) :
2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-23 2026-09-06
L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !
Cet été, faites vibrer vos dimanches au Kiosque du parc Sainte Thérèse à Ludres ! À partir du 5 juillet, profitez d’après-midi festifs et conviviaux avec des groupes aux univers variés rock, pop-rock, variété française… Il y en aura pour tous les goûts !Tout public
0 .
Parc Sainte-Thérèse Ludres 54710 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!
This summer, liven up your Sundays at the Kiosque in Sainte-Thérèse Park in Ludres! Starting July 5, enjoy festive and friendly afternoons with bands representing a variety of genres: rock, pop-rock, French pop… There’s something for everyone!
L’événement Estival 2026 Concerts Un Dimanche au Kiosque Ludres a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY
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