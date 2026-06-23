Estival 2026 Journée Marie Marvingt Chemin Stratégique Malzéville
dimanche 5 juillet 2026 · Chemin Stratégique · Malzéville
Informations pratiques
Malzéville
Estival 2026 Journée Marie Marvingt
Chemin Stratégique Aéro club Marie Marvingt Malzéville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !
Programme complet sur le site internet.Tout public
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Chemin Stratégique Aéro club Marie Marvingt Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est
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English :
Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!
See the full program on the website.
L’événement Estival 2026 Journée Marie Marvingt Malzéville a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY