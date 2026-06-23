Estival 2026 Journée Marie Marvingt Chemin Stratégique Malzéville

Informations pratiques

Malzéville

Estival 2026 Journée Marie Marvingt

Chemin Stratégique Aéro club Marie Marvingt Malzéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

L’Été dans la Métropole du Grand Nancy est effervescent !

Programme complet sur le site internet.Tout public

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Chemin Stratégique Aéro club Marie Marvingt Malzéville 54220 Meurthe-et-Moselle Grand Est

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English :

Summer in the Greater Nancy Metropolitan Area is buzzing!

See the full program on the website.

L’événement Estival 2026 Journée Marie Marvingt Malzéville a été mis à jour le 2026-06-23 par DESTINATION NANCY