Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Rue de l’Église Sommecaise

Sommecaise

Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre

Rue de l’Église Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Sommecaise Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique.

Sonate pour violon et violoncelle, Ravel

Quintette, Cras

Sonate pour trio, Debussy

Quintette Calypso

Julie Huguet, flûte

Thibaut Maudry, violon

Issey Nadaud, alto

Alexis Derouin, violoncelle

Chloé Ducray, Harpe

Durée 1h10 sans entracte .

Rue de l’Église Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Sommecaise 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 reservations@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre

L’événement Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Sommecaise a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !