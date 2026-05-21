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Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Rue de l’Église Sommecaise

Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Rue de l’Église Sommecaise jeudi 20 août 2026.

Lieu : Rue de l'Église

Adresse : Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf

Ville : 89110 Sommecaise

Département : Yonne

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Sommecaise

Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre

Rue de l’Église Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Sommecaise Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique.
Sonate pour violon et violoncelle, Ravel
Quintette, Cras
Sonate pour trio, Debussy

Quintette Calypso
Julie Huguet, flûte
Thibaut Maudry, violon
Issey Nadaud, alto
Alexis Derouin, violoncelle
Chloé Ducray, Harpe

Durée 1h10 sans entracte   .

Rue de l’Église Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Sommecaise 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13  reservations@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre

L’événement Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Sommecaise a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !