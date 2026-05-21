Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Rue de l’Église Sommecaise
Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Rue de l’Église Sommecaise jeudi 20 août 2026.
Sommecaise
Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre
Rue de l’Église Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Sommecaise Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique.
Sonate pour violon et violoncelle, Ravel
Quintette, Cras
Sonate pour trio, Debussy
Quintette Calypso
Julie Huguet, flûte
Thibaut Maudry, violon
Issey Nadaud, alto
Alexis Derouin, violoncelle
Chloé Ducray, Harpe
Durée 1h10 sans entracte .
Rue de l’Église Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Sommecaise 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 reservations@estivales-puisaye.com
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English : Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre
L’événement Estivales de Puisaye Impression soleil levant Musique de Chambre Sommecaise a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !