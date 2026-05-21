Estivales de Puisaye Let’s Dream a Funky Dream ! Musique vocale Place Aristide Briand Le Val d’Ocre

Le Val d’Ocre

Estivales de Puisaye Let’s Dream a Funky Dream ! Musique vocale

Place Aristide Briand Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Le Val d’Ocre Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique.

Les Vox Singularis sont un groupe de chœur a cappella composé de 8 chanteurs, d’horizons divers et variés, unis autour d’un répertoire éclectique allant de la pop à la comédie musicale, en passant par le jazz, le gospel et même les chants traditionnels.

Dirigés par Aurore Tillac (Cheffe du Chœur de l’Armée française au sein de la Garde Républicaine depuis 2007), ils ont à cœur de proposer au public un son singulier, précis et maîtrisé, résultat d’un travail minutieux depuis 2023.

L’ensemble vocal célèbre le groove, l’émotion et l’imaginaire, mêlant des revisites audacieuses de grands artistes tels que Stevie Wonder, Ed Sheeran, Bruno Mars ou encore les Beatles ! .

Place Aristide Briand Eglise de Saint-Aubin-Château-Neuf Le Val d’Ocre 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 reservations@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Let’s Dream a Funky Dream ! Musique vocale

L’événement Estivales de Puisaye Let’s Dream a Funky Dream ! Musique vocale Le Val d’Ocre a été mis à jour le 2026-05-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !