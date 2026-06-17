Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour Fleurey-lès-Saint-Loup
Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour Fleurey-lès-Saint-Loup jeudi 16 juillet 2026.
Fleurey-lès-Saint-Loup
Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour
Fleurey-lès-Saint-Loup Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 20:30:00
fin : 2026-07-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Folk / chanson
Une voix brute, forgée dans la rue entre chanson française et influences anglo-saxonnes. .
Fleurey-lès-Saint-Loup 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29
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English : Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour
L’événement Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour Fleurey-lès-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD