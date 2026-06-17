Fleurey-lès-Saint-Loup

Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour

Fleurey-lès-Saint-Loup Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 20:30:00

fin : 2026-07-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Folk / chanson

Une voix brute, forgée dans la rue entre chanson française et influences anglo-saxonnes. .

Fleurey-lès-Saint-Loup 70800 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29

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English : Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour

L’événement Estivales de Saône concert Baptiste Ventadour Fleurey-lès-Saint-Loup a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD