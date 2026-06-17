Mailleroncourt-Charette

Estivales de Saône concert Okali

Mailleroncourt-Charette Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 20:30:00

fin : 2026-07-09 22:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Rock

Des racines camerounaises, des guitares enveloppantes et une voix habitée une musique instinctive qui mêle pop, rock et sonorités africaines. .

Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29

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English : Estivales de Saône concert Okali

L’événement Estivales de Saône concert Okali Mailleroncourt-Charette a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD