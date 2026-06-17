Estivales de Saône concert Okali Mailleroncourt-Charette
Estivales de Saône concert Okali Mailleroncourt-Charette jeudi 9 juillet 2026.
Mailleroncourt-Charette
Estivales de Saône concert Okali
Mailleroncourt-Charette Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:30:00
fin : 2026-07-09 22:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Rock
Des racines camerounaises, des guitares enveloppantes et une voix habitée une musique instinctive qui mêle pop, rock et sonorités africaines. .
Mailleroncourt-Charette 70240 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 75 80 29
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English : Estivales de Saône concert Okali
L’événement Estivales de Saône concert Okali Mailleroncourt-Charette a été mis à jour le 2026-06-17 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD