ESTIVALES DE THAU 1er jeudi Balaruc-le-Vieux
ESTIVALES DE THAU 1er jeudi Balaruc-le-Vieux jeudi 2 juillet 2026.
Balaruc-le-Vieux
ESTIVALES DE THAU 1er jeudi
Balaruc-le-Vieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Les Estivales de Thau débutent par Balaruc-le-Vieux.Rendez-vous le jeudi 2 juillet à partir de 18h sur l’Esplanade Marcel Pradel
Les Estivales de Thau débutent par Balaruc-le-Vieux.Rendez-vous le jeudi 2 juillet à partir de 18h sur l’Esplanade Marcel Pradel .
Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr
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English : ESTIVALES DE THAU 1er jeudi
The Estivales de Thau kicks off in Balaruc-le-Vieux on Thursday, July 2 from 6pm on the Esplanade Marcel Pradel
L’événement ESTIVALES DE THAU 1er jeudi Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE
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