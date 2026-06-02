Balaruc-le-Vieux

ESTIVALES DE THAU 1er jeudi

Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Les Estivales de Thau débutent par Balaruc-le-Vieux.Rendez-vous le jeudi 2 juillet à partir de 18h sur l’Esplanade Marcel Pradel

Les Estivales de Thau débutent par Balaruc-le-Vieux.Rendez-vous le jeudi 2 juillet à partir de 18h sur l’Esplanade Marcel Pradel .

Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

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English : ESTIVALES DE THAU 1er jeudi

The Estivales de Thau kicks off in Balaruc-le-Vieux on Thursday, July 2 from 6pm on the Esplanade Marcel Pradel

L’événement ESTIVALES DE THAU 1er jeudi Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-02 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE