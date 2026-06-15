Balaruc-le-Vieux

LE WINE EVENT

Rue du Camping Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

L’air marin de l’étang de Thau et du bon vin et des produits gourmands à Balaruc-le-Vieux !

L’air marin de l’étang de Thau et du bon vin et des produits gourmands à Balaruc-le-Vieux !

Rendez-vous le Vendredi 24 juillet pour la 6ème édition du Wine Event !

Une belle soirée dégustation de vin et de produits gourmands animée autour du terroir et de la musique vous attend le Vendredi 24 juillet à partir de 19h sur la crique de l’angle.

GPS: Rue du camping 34540 Balaruc-le-Vieux

Réservez votre table/mange -debout par SMS au 06 21 18 47 48 ou 07 77 39 87 18 .

Rue du Camping Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The sea air of the Thau Lagoon, along with the fine wine and gourmet foods of Balaruc-le-Vieux!

L’événement LE WINE EVENT Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau