LE WINE EVENT Balaruc-le-Vieux
LE WINE EVENT Balaruc-le-Vieux vendredi 24 juillet 2026.
Balaruc-le-Vieux
LE WINE EVENT
Rue du Camping Balaruc-le-Vieux Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
L’air marin de l’étang de Thau et du bon vin et des produits gourmands à Balaruc-le-Vieux !
L’air marin de l’étang de Thau et du bon vin et des produits gourmands à Balaruc-le-Vieux !
Rendez-vous le Vendredi 24 juillet pour la 6ème édition du Wine Event !
Une belle soirée dégustation de vin et de produits gourmands animée autour du terroir et de la musique vous attend le Vendredi 24 juillet à partir de 19h sur la crique de l’angle.
GPS: Rue du camping 34540 Balaruc-le-Vieux
Réservez votre table/mange -debout par SMS au 06 21 18 47 48 ou 07 77 39 87 18 .
Rue du Camping Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 4 67 18 40 00 mairie@ville-balaruclevieux.fr
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English :
The sea air of the Thau Lagoon, along with the fine wine and gourmet foods of Balaruc-le-Vieux!
L’événement LE WINE EVENT Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-15 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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