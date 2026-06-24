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VIDE-GRENIER Balaruc-le-Vieux

VIDE-GRENIER Balaruc-le-Vieux dimanche 9 août 2026.

Adresse
Rue de l'Esplanade
Ville
34540 Balaruc-le-Vieux
Département
Hérault
Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Tarif

Balaruc-le-Vieux

VIDE-GRENIER

Rue de l’Esplanade Balaruc-le-Vieux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Une matinée conviviale pour chiner, vendre et faire de bonnes affaires.
L’association Le Rond-Point de l’Amitié organise un vide-grenier le dimanche 9 août, de 8h à 13h.
Une matinée conviviale pour chiner, vendre et faire de bonnes affaires.   .

Rue de l’Esplanade Balaruc-le-Vieux 34540 Hérault Occitanie +33 6 26 74 25 00 

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English : VIDE-GRENIER

A fun morning to browse, sell, and find great deals.

L’événement VIDE-GRENIER Balaruc-le-Vieux a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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