Estivales de Villamont Concert Domaine Henri de Villamont Savigny-lès-Beaune

Savigny-lès-Beaune

Estivales de Villamont Concert

Domaine Henri de Villamont 3 Rue Docteur Guyot Savigny-lès-Beaune Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif spécial

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:00:00

fin : 2026-05-28 22:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Le jeudi 28 mai prochain, le Domaine Henri de Villamont aura le plaisir d’accueillir, au cœur de son parc, le groupe YOUNGER SPIRIT, lauréat du Challenge Blues Français 2026.

Pensée comme un moment de rencontre et de partage, cette soirée s’adresse aussi bien aux amateurs de vin qu’aux passionnés de musique, ainsi qu’aux professionnels souhaitant offrir à leurs collaborateurs ou partenaires un cadre original et qualitatif.

Au programme

– Concert live de blues rock

– Dégustation de 4 vins du domaine incluse dans le billet

– Buvette et barbecue disponibles en complément .

Domaine Henri de Villamont 3 Rue Docteur Guyot Savigny-lès-Beaune 21420 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté oenotheque@hdv.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Estivales de Villamont Concert

L’événement Estivales de Villamont Concert Savigny-lès-Beaune a été mis à jour le 2026-05-07 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)