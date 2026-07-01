Informations pratiques

Sainte-Reine-de-Bretagne

Estivales du pays blanc musique classique

Château du Deffay Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 18:00:00

fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :

2026-07-27

Estivales du pays blanc Musique classique

Festival de musique classique Estivales du pays blanc

à 18h au château du Deffay à Ste Reine de Bretagne

Nouveaux mondes Concert illustré par Alix Mörkrette Quatuor à cordes et harpe Debussy, Dvorak, Sibelius

Participation libre, entrée sur réservation

06 33 34 62 11 concertmusicaa@gmail.com

https://www.estivalesdupaysblanc.com/ .

Château du Deffay Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Estivales du pays blanc musique classique Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT44