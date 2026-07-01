Estivales du pays blanc musique classique Sainte-Reine-de-Bretagne
lundi 27 juillet 2026 · Sainte-Reine-de-Bretagne
Informations pratiques
Sainte-Reine-de-Bretagne
Estivales du pays blanc musique classique
Château du Deffay Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Estivales du pays blanc Musique classique
Festival de musique classique Estivales du pays blanc
à 18h au château du Deffay à Ste Reine de Bretagne
Nouveaux mondes Concert illustré par Alix Mörkrette Quatuor à cordes et harpe Debussy, Dvorak, Sibelius
Participation libre, entrée sur réservation
06 33 34 62 11 concertmusicaa@gmail.com
https://www.estivalesdupaysblanc.com/ .
Château du Deffay Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
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English :
L’événement Estivales du pays blanc musique classique Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT44