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AGENDA · Sainte-Reine-de-Bretagne

Estivales du pays blanc musique classique Sainte-Reine-de-Bretagne

lundi 27 juillet 2026 · Sainte-Reine-de-Bretagne

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Château du Deffay
Ville
44160 Sainte-Reine-de-Bretagne
Département
Loire-Atlantique
Tarif

Sainte-Reine-de-Bretagne

Estivales du pays blanc musique classique

Château du Deffay Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 18:00:00
fin : 2026-07-27 18:00:00

Date(s) :
2026-07-27

Estivales du pays blanc Musique classique
Festival de musique classique Estivales du pays blanc
à 18h au château du Deffay à Ste Reine de Bretagne 
Nouveaux mondes Concert illustré par Alix Mörkrette Quatuor à cordes et harpe Debussy, Dvorak, Sibelius 

Participation libre, entrée sur réservation 
06 33 34 62 11 concertmusicaa@gmail.com
https://www.estivalesdupaysblanc.com/   .

Château du Deffay Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10  otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Estivales du pays blanc musique classique Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-07-04 par ADT44

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