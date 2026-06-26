Summer party Gonflée Sainte-Reine-de-Bretagne

Sainte-Reine-de-Bretagne

Summer party Gonflée

12 rue Pierre de Coubertin Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 11:00:00

fin : 2026-07-12 21:00:00

Date(s) :

2026-07-12

SUMMER PARTY GONFLÉE

Vous l’avez demandé… elle est de retour cet été pour une journée encore plus folle, encore plus fun et encore plus gonflée aux côtés de votre équipe Délires Gonflés !

AU PROGRAMME

Une journée 100% fun, rires et sensations pour toute la famille

Sous réserve d’une météo clémente.

Et si le soleil est au rendez-vous…

N’oublie pas ton maillot de bain pour profiter des jeux aquatiques !

TARIFS

10€ par enfant

Gratuit pour les moins de 2 ans et les accompagnants

UNE AMBIANCE FAMILIALE, CONVIVIALE ET FESTIVE VOUS ATTEND TOUTE LA JOURNÉE !

On vous attend nombreux pour partager, rire et profiter ensemble de cette grande fête de l’été !

AU PROGRAMME

STRUCTURES GONFLABLES grimpe, saute, glisse, recommence ! Si le soleil tape, enfile ton maillot et éclabousse tes copains !

ATELIERS CRÉATIFS laisse parler ton imagination !

MASCOTTES TROP MIGNONNES pour les câlins, les photos et les fous rires !

LEGO GÉANTS construis à taille réelle !

TATTOOS À PAILLETTES brille de mille feux !

PÊCHE À LA LIGNE des surprises à chaque prise !

BARBE À PAPA nuage de sucre en folie !

POP CORN CHAUD comme à la fête foraine !

BONBONS & GOÛTER pour faire le plein d’énergie !

Ambiance festive garantie pour les enfants (et les parents aussi)

Venez nombreux, riez, sautez, éclaboussez et repartez avec des étoiles plein les yeux !

Une activité idéale à vivre en famille ou entre copains.

PAS DE RÉSERVATION NÉCESSAIRE viens quand tu veux, reste aussi longtemps que tu veux ! .

12 rue Pierre de Coubertin Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Summer party Gonflée Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44