Vide grenier à St Gildas des Bois route de Pont-Château Sainte-Reine-de-Bretagne
Vide grenier à St Gildas des Bois route de Pont-Château Sainte-Reine-de-Bretagne dimanche 5 juillet 2026.
Sainte-Reine-de-Bretagne
Vide grenier à St Gildas des Bois
route de Pont-Château Le Gué Joli Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 09:00:00
fin : 2026-07-05 17:30:00
Date(s) :
2026-07-05
Voici la deuxième édition du vide grenier organisé par le club de Twirling de St Gildas qui se passera sur le parking du super U de St Gildas des bois .
route de Pont-Château Le Gué Joli Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide grenier à St Gildas des Bois Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44
À voir aussi à Sainte-Reine-de-Bretagne (Loire-Atlantique)
- Vide grenier à Ste Reine de Bretagne Rue Jean Gouray Sainte-Reine-de-Bretagne 5 juillet 2026
- Vide grenier à Ste Reine de Bretagne Rue Jean Gouray Sainte-Reine-de-Bretagne 12 juillet 2026
- Summer party Gonflée Sainte-Reine-de-Bretagne 12 juillet 2026
- Rando crêpes à Ste Reine de Bretagne Sainte-Reine-de-Bretagne 19 août 2026