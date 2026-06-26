Vide grenier à St Gildas des Bois route de Pont-Château Sainte-Reine-de-Bretagne dimanche 5 juillet 2026.

Sainte-Reine-de-Bretagne

Vide grenier à St Gildas des Bois

route de Pont-Château Le Gué Joli Sainte-Reine-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 09:00:00

fin : 2026-07-05 17:30:00

Date(s) :

2026-07-05

Voici la deuxième édition du vide grenier organisé par le club de Twirling de St Gildas qui se passera sur le parking du super U de St Gildas des bois .

route de Pont-Château Le Gué Joli Sainte-Reine-de-Bretagne 44160 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

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English :

L’événement Vide grenier à St Gildas des Bois Sainte-Reine-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT44