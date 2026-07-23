Estivales Mardis soir au bord de l’eau Châtres-sur-Cher Pruniers-en-Sologne
mardi 25 août 2026 · Pruniers-en-Sologne
Informations pratiques
Pruniers-en-Sologne
Estivales Mardis soir au bord de l’eau Châtres-sur-Cher
Place de l’église Pruniers-en-Sologne Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-25 19:30:00
fin : 2026-08-25 21:30:00
Date(s) :
2026-08-25
Découvrez Châtres-sur-Cher lors d’un mardi soir au bord de l’eau et laissez-vous surprendre par la nature au crépuscule.
Profitez d’un mardi soir au bord de l’eau pour explorer les milieux naturels de Châtres-sur-Cher. Au fil d’une balade au crépuscule, observez la faune, écoutez les sons de la nature et découvrez les richesses des zones humides dans une ambiance paisible. Une sortie nature accessible à toute la famille. .
Place de l’église Pruniers-en-Sologne 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 clotilde.robert@sologne-nature.org
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English :
Discover Chêtres-sur-Cher on a Tuesday evening along the river and let nature surprise you at dusk.
L’événement Estivales Mardis soir au bord de l’eau Châtres-sur-Cher Pruniers-en-Sologne a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41