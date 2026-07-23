Informations pratiques

Pruniers-en-Sologne

Estivales Mardis soir au bord de l’eau Châtres-sur-Cher

Place de l’église Pruniers-en-Sologne Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-25 19:30:00

fin : 2026-08-25 21:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Découvrez Châtres-sur-Cher lors d’un mardi soir au bord de l’eau et laissez-vous surprendre par la nature au crépuscule.

Profitez d’un mardi soir au bord de l’eau pour explorer les milieux naturels de Châtres-sur-Cher. Au fil d’une balade au crépuscule, observez la faune, écoutez les sons de la nature et découvrez les richesses des zones humides dans une ambiance paisible. Une sortie nature accessible à toute la famille. .

Place de l’église Pruniers-en-Sologne 41320 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18 clotilde.robert@sologne-nature.org

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English :

Discover Chêtres-sur-Cher on a Tuesday evening along the river and let nature surprise you at dusk.

L’événement Estivales Mardis soir au bord de l’eau Châtres-sur-Cher Pruniers-en-Sologne a été mis à jour le 2026-07-23 par ADT41