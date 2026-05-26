Estivales Musiques Rive Gauche Magie de l’orchestre, de Berlioz à Star Wars Vieille église de Saint Lunaire Saint-Lunaire mardi 28 juillet 2026.

Saint-Lunaire

Estivales Musiques Rive Gauche Magie de l’orchestre, de Berlioz à Star Wars

Vieille église de Saint Lunaire Place du Pilori Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Programme joué par l’ Orchestre Symphonique des Jeunes de Strasbourg

Ferdinand Hérold |1791-1833 Zampa Ouverture |1831

Franz Liszt |1811-1886 Liebestraum Rêves d’amour S.541 |1850

Hector Berlioz | 1803-1869- Marche troyenne |1865

Hector Berlioz |1803-1869 Un bal Extrait de la Symphonie Fantastique op.14 |1830

John Powell |1963- Dragons |2011

John Williams |1932- Star wars suite, extraits |1980

Entrée gratuite avec libre participation. .

Vieille église de Saint Lunaire Place du Pilori Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

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English :

L’événement Estivales Musiques Rive Gauche Magie de l’orchestre, de Berlioz à Star Wars Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-06-16 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme