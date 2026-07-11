Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration Longrais Carolles
jeudi 20 août 2026 · Longrais · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration
Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Pour cette saison 4, Le domaine d’Esthine accueille de nouveaux producteurs et artisans locaux et 100% Made in Normandy, pour son marché qui débute à 17h00.
Glaces avec le Manchot Glacé, Food trucks avec Fleur d’épice et Le bouillon des curieux vont agiter vos papilles.
À partir de 19h30 concert avec Les Têtes à l’Ouest pour une ambiance garantie.
Venez profiter d’une parenthèse de bien être et de douceur pour une soirée conviviale. .
Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 81 33 25 40 contact@audomainedesthine.fr
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English : Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration
L’événement Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration Carolles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Granville Terre et Mer
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