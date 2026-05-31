Estive en fête !, La croix de Bauzon, Borne (07), Borne

Estive en fête ! Samedi 11 juillet, 09h00 La croix de Bauzon, Borne (07) Ardèche

Randonnées libres ou sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T09:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T09:00:00+02:00 – 2026-07-11T16:00:00+02:00

Estive en fête

Randonnée pastorale sur le Tanargue

Samedi 11 juillet 2026, cap sur les hauteurs du Tanargue pour une journée immersive au cœur du pastoralisme ardéchois. Au départ de la Croix de Bauzon, randonneurs, familles et curieux sont invités à cheminer jusqu’à l’estive, au rythme des paysages, des troupeaux et des rencontres.

Tout au long de la journée des animations nature, stands thématiques et ambiance conviviale permettront d’échanger avec les éleveurs. Possibilité de location de vélos électriques et de panier pique-nique local.

Une journée pour découvrir, comprendre et partager un métier vivant, au croisement de l’agriculture, de la biodiversité et des paysages.

Événement porté par la Chambre d’agriculture de l’Ardèche, avec le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche, le Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes, le groupement pastoral du Tanargue et les éleveurs locaux.

Contact : elie.faucherre@ardeche.chambagri.fr

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Randonnée pastorale festive sur les hauteurs du Tanargue au départ de la Croix de Bauzon pour découvrir l’estive, le pastoralisme ardéchois et rencontrer les éleveurs. pastoralisme Tanargue