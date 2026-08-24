Et n’oubliez pas la pièce ! Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE place du marché Le Molay-Littry

Informations pratiques

Le Molay-Littry

Et n’oubliez pas la pièce ! Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:30:00

fin : 2027-02-13 22:00:00

Date(s) :

2027-02-13

Humour / Théâtre musical.. Ou comment la coupure d’électricité du 19 décembre 1978 bouleversa le destin de Marie-Jo et Anita, ouvreuses de cinéma…

Cette année, votre saison culturelle se métamorphose et change de nom pour devenir La Traverse. Si l’identité change, nos ambitions restent intactes partager ensemble des moments forts, rendre la culture accessible à toutes et tous, et soutenir activement la création artistique.

Et n’oubliez pas la pièce !

Humour / Théâtre musical

Ou comment la coupure d’électricité du 19 décembre 1978 bouleversa le destin de

Marie-Jo et Anita, ouvreuses de cinéma…

Ce 19 Décembre 1978, la foule se presse au Ciné-club et les ouvreuses Marie-Jo et Anita se démènent pour installer le public. Alors que la séance commence, un incident inattendu va bouleverser la soirée et nos placeuses vont devoir improviser pour faire patienter les spectateurs. En coulisse, Amédée le projectionniste et Barnabé,

le jeune ouvreur novice, tentent de sauver la soirée. Accidents et péripéties vont alors s’enchaîner durant cette veillée inédite, propice aux conﬁdences, aux petites chansons et aux folies que seule une nuit blanche sait provoquer. Et si cette soirée unique était, pour nos ouvreuses, l’occasion de passer de l’ombre à la lumière ?

Après les succès de La Claque et de Le Siffleur , découvrez la nouvelle création de Fred RADIX Et n’oubliez pas la pièce

Une partition savoureuse pour une troupe haute en couleur. on reconnaît la verve de Fred Radix, avec des répliques pince sans-rire et des gags visuels TÉLÉRAMA

Réservations via la billetterie en ligne

www.billetweb.fr/pro/isigny-omaha

INFORMATIONS PRATIQUES

Tous les spectacles sont accessibles pour les plus jeunes sur le Pass culture.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle (ouverture de la billetterie physique à la même heure).

En achetant une carte d’abonnement à 5 €, vous bénéﬁciez du tarif abonné pour tous les spectacles de la saison culturelle (hors jeune public).

Cet abonnement vous permet de faire des économies dès le deuxième spectacle acheté !

Vous pourrez également proﬁter des préventes réservées aux abonnés.

Accessibilité PMR

Toutes les salles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La réservation est fortement conseillée au 02 31 10 01 03. .

place du marché Salle des Fêtes Le Molay-Littry 14330 Calvados Normandie +33 2 31 10 01 03

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English : Et n’oubliez pas la pièce ! Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE

Comedy / Musical theatre… Or how the power cut on 19 December 1978 turned the lives of Marie-Jo and Anita, two cinema ushers, upside down…

L’événement Et n’oubliez pas la pièce ! Saison culturelle d’Isigny-Omaha LA TRAVERSE Le Molay-Littry a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Isigny-Omaha