Et pourtant, elles chantent… Azay-le-Rideau

Et pourtant, elles chantent…

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Pour la saison culturelle 2026, la commune d’Azay-le-Rideau est très honorée d’accueillir l’ensemble vocal Ad libitum qui proposera son spectacle chanté, Et pourtant elles chantent.

Spectacle chanté

Le festival Bruissements d’Elles met en lumière la scène artistique féminine depuis 26 ans, se tenant chaque en mars, en écho à la Journée internationale des droit des femmes. Pour la saison culturelle 2026, la commune d’Azay-le-Rideau est très honorée d’accueillir l’ensemble vocal Ad libitum qui proposera son spectacle chanté, Et pourtant elles chantent, issu d’un répertoire de chansons traditionnelles et contemporaines sur la condition des femmes dans le monde et au fil des époques. Ce spectacle chanté suscite la réflexion, interroge les regards et invite à repenser la place des femmes dans notre société. 0 .

Rue Gustave Eiffel Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

For the 2026 cultural season, the commune of Azay-le-Rideau is honored to welcome the vocal ensemble Ad libitum, who will present their sung show, Et pourtant elles chantent.

