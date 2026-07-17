Et si Fleury m’était contée …, Bibliothèque des Jacobins, Fleury-les-Aubrais

Informations pratiques

Et si Fleury m’était contée … Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque des Jacobins Loiret

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

« Si Fleury m’était contée … » Visite libre et commentée :

Construction de la mairie 1926-2026

Les moulins à vent de 1772 à 1911

Du village à la ville en 50 ans 1950-2000

De l’acquisition de château de Lamballe par la ville à la Passerelle 1955-2006

Bibliothèque des Jacobins 42 rue du 11-Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 06 80 28 77 02 https://www.facebook.com/memoires.fleuryssoises/ À travers cette exposition, partez à la découverte de l’histoire de Fleury et de son évolution au fil des siècles. Quatre thèmes emblématiques vous invitent à explorer le patrimoine, les transformations urbaines et la vie locale qui ont façonné la commune d’aujourd’hui.

« Si Fleury m’était contée … » Visite libre et commentée :

©carte postale appartenant à Chabot