Informations pratiques

Exposition » Et si Fleury m’était contée … » Samedi 19 septembre, 10h00 Bibliothèque des Jacobins Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Construction de la mairie 1926-2026.

Les moulins à vent de 1772 à 1911.

Du village à la ville en 50 ans (1950-2000).

De l’acquisition de château de Lamballe par la ville à la Passerelle

(1955-2006).

Bibliothèque des Jacobins 42 rue du 11-Novembre, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret Centre-Val de Loire 06 80 28 77 02 https://www.facebook.com/memoires.fleuryssoises/ À travers cette exposition, partez à la découverte de l’histoire de Fleury et de son évolution au fil des siècles. Quatre thèmes emblématiques vous invitent à explorer le patrimoine, les transformations urbaines et la vie locale qui ont façonné la commune d’aujourd’hui.

Construction de la mairie 1926-2026

©Nadège CHABOT-Mémoires Fleuryssoises