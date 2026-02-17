Et si l’avenir de l’humanité se jouait dans l’Océan ? Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris

Le point de départ de ce livre, c’est la frustration face à l’urgence.

Celle d’assister, jusque dans les coulisses des conventions

scientifiques et internationales où se joue le futur de l’Océan, à la

dégradation d’un écosystème vital. Confrontés à de nombreux dénis de

réalité, Marina Lévy et Olivier Poivre d’Arvor décident de partir à la

rencontre des populations et des chercheurs qui côtoient des mers

devenues menaces. Du Japon aux États-Unis en passant par l’Afrique du

Sud, l’Inde et l’incontournable Chine, les relais souvent désemparés de

la parole oubliée de l’Océan disent l’intensification sans précédent des

phénomènes climatiques, de submersion, de pollutions… Ils en comptent

aussi les victimes, animales et humaines, présentes et futures.

Dans un monde où plus des trois quarts de la population vit dans une zone côtière, comment imaginer l’avenir ?

Olivier

Poivre d’Arvor et Marina Lévy dressent à quatre mains un état des lieux

sensible de la situation actuelle, et alertent sur les dangers de

l’inaction, qui se font ressentir jusqu’aux abords de plus en plus

menaçants de nos côtes françaises. Une enquête passionnante, riche en

révélations. Et un encouragement aux jeunes générations à renverser la

vague pour vivre en harmonie avec l’Océan.

Marina

Lévy, polytechnicienne, docteur en océanographie, directrice de

recherche au CNRS, co-auteur de l’Océan en 30 questions. Ses recherches

portent sur les conséquences du changement climatique sur l’Océan,

notamment les cycles biogéochimiques et le rôle des turbulences. Elle a

longtemps travaillé pour l’Institut de recherche pour le développement

(IRD), comme directrice adjointe du département Océan puis comme

conseillère Océan.

Olivier

Poivre d’Arvor, philosophe de formation, écrivain, auteur, entre autres

de Deux étés par an, une fable sur le changement climatique. Diplomate,

ambassadeur pour l’océan et les pôles, il est également président du

Musée national de la Marine et de la Corderie Royale de Rochefort et

l’organiseur de la Conférence Océan des Nations Unies pour l’Océan

(Nice, juin 2025).

Discussion animé par Daniel Fiévet avec Marina Lévy, directrice de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université et Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur en charge des pôles et des enjeux maritimes autour de l’ouvrage Quand l’Océan s’éveillera suivie d’une dédicace.

Le lundi 30 mars 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-30T22:00:00+02:00

fin : 2026-03-31T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-03-30T19:00:00+02:00_2026-03-30T21:00:00+02:00

Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris

https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/et-si-lavenir-de-lhumanite-se-jouait-dans-locean https://www.facebook.com/sorbonne.univ.paris/ https://www.facebook.com/sorbonne.univ.paris/



Afficher la carte du lieu Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne et trouvez le meilleur itinéraire

