Et si l’avenir de l’humanité se jouait dans l’Océan ? Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris lundi 30 mars 2026.
Le point de départ de ce livre, c’est la frustration face à l’urgence.
Celle d’assister, jusque dans les coulisses des conventions
scientifiques et internationales où se joue le futur de l’Océan, à la
dégradation d’un écosystème vital. Confrontés à de nombreux dénis de
réalité, Marina Lévy et Olivier Poivre d’Arvor décident de partir à la
rencontre des populations et des chercheurs qui côtoient des mers
devenues menaces. Du Japon aux États-Unis en passant par l’Afrique du
Sud, l’Inde et l’incontournable Chine, les relais souvent désemparés de
la parole oubliée de l’Océan disent l’intensification sans précédent des
phénomènes climatiques, de submersion, de pollutions… Ils en comptent
aussi les victimes, animales et humaines, présentes et futures.
Dans un monde où plus des trois quarts de la population vit dans une zone côtière, comment imaginer l’avenir ?
Olivier
Poivre d’Arvor et Marina Lévy dressent à quatre mains un état des lieux
sensible de la situation actuelle, et alertent sur les dangers de
l’inaction, qui se font ressentir jusqu’aux abords de plus en plus
menaçants de nos côtes françaises. Une enquête passionnante, riche en
révélations. Et un encouragement aux jeunes générations à renverser la
vague pour vivre en harmonie avec l’Océan.
Marina
Lévy, polytechnicienne, docteur en océanographie, directrice de
recherche au CNRS, co-auteur de l’Océan en 30 questions. Ses recherches
portent sur les conséquences du changement climatique sur l’Océan,
notamment les cycles biogéochimiques et le rôle des turbulences. Elle a
longtemps travaillé pour l’Institut de recherche pour le développement
(IRD), comme directrice adjointe du département Océan puis comme
conseillère Océan.
Olivier
Poivre d’Arvor, philosophe de formation, écrivain, auteur, entre autres
de Deux étés par an, une fable sur le changement climatique. Diplomate,
ambassadeur pour l’océan et les pôles, il est également président du
Musée national de la Marine et de la Corderie Royale de Rochefort et
l’organiseur de la Conférence Océan des Nations Unies pour l’Océan
(Nice, juin 2025).
Discussion animé par Daniel Fiévet avec Marina Lévy, directrice de l’Institut de l’Océan de l’Alliance Sorbonne Université et Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur en charge des pôles et des enjeux maritimes autour de l’ouvrage Quand l’Océan s’éveillera suivie d’une dédicace.
Le lundi 30 mars 2026
de 19h00 à 21h00
gratuit Tout public. A partir de 14 ans.
Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne 17 rue de la Sorbonne 75005 Paris
