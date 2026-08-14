Et si nos urines étaient le prochain engrais Crozon
mardi 24 novembre 2026 · Crozon
Informations pratiques
Crozon
Et si nos urines étaient le prochain engrais
1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-24 20:00:00
fin : 2026-11-24
Date(s) :
2026-11-24
Et si nos urines étaient le prochain engrais
Par le service Prévention et gestion des déchets & la Maison des minéraux
Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, Louise Raguet, du programme OCAPI, abordera la valorisation agricole de l’urine.
Transformer notre regard sur les déchets, c’est aussi apprendre à reconnaître les ressources qui circulent déjà sur notre territoire.
Gratuit sur réservation .
1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Et si nos urines étaient le prochain engrais Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
À voir aussi à Crozon (Finistère)
- Mini fest noz au Grand Hôtel de la Mer Grand Hôtel de la Mer, Morgat Crozon 11 septembre 2026
- Projection du film L’Indien à la rame Crozon 12 septembre 2026
- Café mortel Café/ Bar à Vin TONNERRE Crozon 18 septembre 2026
- Café mortel Bar à vins/café Tonnerre Crozon 18 septembre 2026
- Ouverture de saison L’Améthyste Crozon 18 septembre 2026