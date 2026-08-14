Informations pratiques

Crozon

Et si nos urines étaient le prochain engrais

1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-24 20:00:00

fin : 2026-11-24

Date(s) :

2026-11-24

Et si nos urines étaient le prochain engrais

Par le service Prévention et gestion des déchets & la Maison des minéraux

Dans le cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets, Louise Raguet, du programme OCAPI, abordera la valorisation agricole de l’urine.

Transformer notre regard sur les déchets, c’est aussi apprendre à reconnaître les ressources qui circulent déjà sur notre territoire.

Gratuit sur réservation .

1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

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English :

L’événement Et si nos urines étaient le prochain engrais Crozon a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime