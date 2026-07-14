Fête de l’ULAMIR à l’Incroyable Jardin Incroyable Jardin Crozon

Informations pratiques

Crozon

Fête de l’ULAMIR à l’Incroyable Jardin

Incroyable Jardin Boulevard de la France Libre Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 14:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

L’ULAMIR vous propose de conclure ces vacances d’été, lors d’un évènement doux et convivial. Pour l’occasion nous vous accueillons à l’Incroyable jardin de Crozon.

Un atelier participatif pour tous les ages sera proposé pour réfléchir à l’Incroyable Centre social que nous imaginerons ensemble de manière ludique.

L’accueil de l’ULAMIR sera exceptionnellement au grand air pour l’occasion, vous pourrez d’ores et déjà adhérer, ou bien vous pré-inscrire sur les activités qui vous intéressent. Et aussi et surtout venir nous rencontrer pour discuter et découvrir ou bien redécouvrir l’ULAMIR.

Des animations seront proposée pour toutes et tous en libre accès ainsi que des crêpes à l’odeur alléchante.

à 15h30 nous vous proposerons un spectacle libre et gratuit avec la compagnie A corps et Ames:

Les Vovos:

Les Vovós sont deux très vieilles femmes qui essayent tous les jours de se sentir bien dans leurs pompes. Elles ont plus d’un tour dans leurs sacs pour prouver au monde que malgré leur âge, on peut encore croquer la vie, embrasser son désir, parler d’amour, d’amitié, de sexe, et de couches qui débordent.

Que c’est ça aussi, la vie. Et qu’à cela, personne n’échappe. Mais avant, elles étaient trois. Il y avait Abigail…

Ce spectacle est la cérémonie d’adieu à leur amie. Munies de leurs déambulateurs et d’une petite malle en bois dans laquelle sont collectés précieusement leurs souvenirs ensemble, c’est à travers la danse que Brooke et Maggie lui rendent un hommage intime et poétique, afin d’adoucir notre rapport à la mort et suspendre le temps qui file.

Maintenant, il faut continuer à deux et danser pour ne pas perdre pied, et comme disait Pina Bausch Dansez, dansez sinon nous sommes perdu.es… .

Incroyable Jardin Boulevard de la France Libre Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 27 01 68

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English :

L’événement Fête de l’ULAMIR à l’Incroyable Jardin Crozon a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime