Et si on parlait d’élevage bovin ? De l’étable à l’assiette …, Les Roulières de VIRSON, Virson

Et si on parlait d’élevage bovin ? De l’étable à l’assiette … Samedi 6 juin, 14h00 Les Roulières de VIRSON Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00

Parlons d’élevage, au milieu du bâtiment des vaches.

Membres du Réseau Eleveurs et Engagés, nous vendons une partie de nos bêtes via la GMS, mais nous vendons également notre viande bovine en direct à la ferme.

Analyse du marché de la viande en France, comment s’explique le prix ? Quelles sont nos pratiques en matière d’élevage ? Elevage, environnement et biodiversité.

Pour les plus petits, atelier coloriage et jeux avec l’aide de Bienvenue à la Ferme.

Après un temps d’échanges et visite de l’exploitation, un goûter sera offert par notre coopérative agricole Terre Atlantique aux visiteurs (gâteaux charentais, bières locales et jus de fruits)

Les Roulières de VIRSON 1 Chemin des Tilleuls Les Roulières 17290 Virson Virson 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Visite de l’élevage bovin Limousin et conférence sur la production de viande en circuit court élevage bienvenue à la ferme

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