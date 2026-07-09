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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Et si on parlait Santé Mentale Le Touquet-Paris-Plage

samedi 12 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Adresse
Service C.C.A.S de la ville 29 avenue de Villemessant
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Et si on parlait Santé Mentale

Service C.C.A.S de la ville 29 avenue de Villemessant Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12

Date(s) :
2026-09-12

Samedi 12 septembre 2026

De 15h à 17h C.C.A.S de la ville

La Ville du Touquet-Paris-Plage a mis en place une permanence en santé mentale afin d’offrir un espace d’information et d’orientation aux personnes qui en ressentent le besoin.
Cette permanence est ouverte à toute personne souhaitant échanger sur une difficulté ou être orientée vers les dispositifs adaptés.   .

Service C.C.A.S de la ville 29 avenue de Villemessant Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 81 

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English :

L’événement Et si on parlait Santé Mentale Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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