Et si on parlait Santé Mentale Le Touquet-Paris-Plage
samedi 12 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Et si on parlait Santé Mentale
Service C.C.A.S de la ville 29 avenue de Villemessant Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Samedi 12 septembre 2026
De 15h à 17h C.C.A.S de la ville
La Ville du Touquet-Paris-Plage a mis en place une permanence en santé mentale afin d’offrir un espace d’information et d’orientation aux personnes qui en ressentent le besoin.
Cette permanence est ouverte à toute personne souhaitant échanger sur une difficulté ou être orientée vers les dispositifs adaptés. .
Service C.C.A.S de la ville 29 avenue de Villemessant Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 81
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English :
L’événement Et si on parlait Santé Mentale Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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