Et si on prenait l’apéro à la ferme ? LOUBEDAT Loubédat

Loubédat

Et si on prenait l’apéro à la ferme ?

LOUBEDAT Ferme Sempé Loubédat Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-07-01

Et si vous preniez l’apéro… à la ferme ?

Les mardis et jeudis de l’été, poussez les portes de la Ferme Sempé et entrez dans les coulisses d’un savoir-faire bien gascon. Ici, on vous accueille en petit comité pour une visite conviviale de l’élevage et des ateliers de transformation.

Au fil de la découverte, vous échangez avec le producteur qui vous partage son quotidien d’éleveur, gaveur et conserveur fermier. Une immersion authentique, sans filtre, au plus près du métier.

Et parce qu’un apéro ne serait pas un vrai apéro sans gourmandise, la visite se termine autour d’une dégustation de produits de la ferme toasts savoureux accompagnés d’un verre de Côtes de Gascogne ou de Floc.

Un moment simple, généreux et typique, à vivre tout l’été.

Gratuit sur réservation

Du 1er juillet au 31 août, les mardis et jeudis

.

LOUBEDAT Ferme Sempé Loubédat 32110 Gers Occitanie +33 5 62 09 19 64 contact@famillesempe.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

How about an aperitif on the farm?

On Tuesdays and Thursdays throughout the summer, push open the doors of Ferme Sempé and go behind the scenes of a Gascon savoir-faire. Here, we welcome you in small groups for a convivial tour of the breeding and processing workshops.

As you explore, you’ll talk to the producer, who will share with you his day-to-day work as a farmer, breeder and canner. An authentic, unfiltered immersion, as close as possible to the profession.

And because an aperitif wouldn’t be a real aperitif without gourmet delights, the tour ends with a tasting of farm products: tasty toast accompanied by a glass of Côtes de Gascogne or Floc.

A simple, generous and typical moment to enjoy all summer long.

? Free of charge ? on reservation

? From July 1 to August 31, Tuesdays and Thursdays

L’événement Et si on prenait l’apéro à la ferme ? Loubédat a été mis à jour le 2026-04-21 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65