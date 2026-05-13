Et si un manuscrit médiéval pouvait encore nous parler du ciel d’aujourd’hui ?, Musée Charles Portal – Histoire et patrimoine, Cordes-sur-Ciel

Et si un manuscrit médiéval pouvait encore nous parler du ciel d’aujourd’hui ? Samedi 23 mai, 20h00 Musée Charles Portal – Histoire et patrimoine Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Et si un manuscrit médiéval pouvait encore nous parler du ciel d’aujourd’hui ?

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, le Musée Charles Portal vous invite à découvrir le Libre Ferrat, un manuscrit unique de Cordes-sur-Ciel, commencé au XIIIᵉ siècle.

Relié de cuir et autrefois enchaîné dans la maison commune, ce livre était bien plus qu’un registre : code de la ville, livre des serments et mémoire vivante du consulat. De chartes en règlements, il accompagne la vie cordaise pendant des siècles… jusqu’en 1922, où l’on y consigne encore les festivités du 7ᵉ centenaire de la fondation de la Cité.

Au cœur de ce document juridique se cache un trésor : un calendrier perpétuel médiéval, à la fois astronomique, liturgique et populaire, conçu pour suivre les lunaisons, situer les jours dans la semaine, fixer les grandes fêtes mobiles et préserver la mémoire de nombreux saints. Des saints qui furent des hommes et femmes bien réels, locaux ou non, parfois oubliés aujourd’hui.

À travers la lecture du mois de mai, découvrez comment nos ancêtres suivaient les cycles de la Lune… et comment ces mêmes méthodes permettent encore aujourd’hui de retrouver les lunaisons.

Le voyage se poursuit avec un détour par le ciel de 1222, sur les traces du passage de la célèbre comète de Halley. Bien qu’elle fut à l’époque essentiellement observée en Asie, on en trouve quelques traces en Europe.

Puis changement de siècle avec la remarquable “machine à éclipses” de M. de La Hire : un outil du XVIIIᵉ siècle pour prévoir lunaisons et éclipses, témoin d’une astronomie en pleine évolution.

Et parce que rien ne remplace le ciel lui-même, la soirée se prolonge par des observations au télescope depuis la Tour Nord du musée. La Lune, en premier quartier, éclairera doucement la nuit… et ouvrira la porte aux merveilles du ciel profond.

Une soirée entre histoire, science et contemplation, où un livre enchaîné traverse les siècles… pour encore nous apprendre à lire le ciel — jusqu’à l’observation, en visuel assisté, de la comète 29P/Schwassmann-Wachmann, discrète voyageuse des confins du Système solaire.

Musée Charles Portal – Histoire et patrimoine 1 Rue Saint-Michel, 81170 Cordes-sur-Ciel, France Cordes-sur-Ciel 81170 Tarn Occitanie 0663984929 https://museecharlesportal.fr Salles « Cordes avant Cordes » : Préhistoire (des pierres taillées du Néanderthal aux poteries celtes). Gaule romaine (pièces découvertes dans des fouilles locales, villa et fanum). Période mérovingienne (collections trouvées dans une nécropole du haut moyen âge). Salle « Histoire de Cordes » : archives (fac-similés de documents retraçant des épisodes de la vie des Cordais), objets (monnaies, poteries, verre de Grésigne…), mesures à grains, le puits de Cordes (114m. de profondeur). Film montrant sa structure et son rôle réalisé lors d’explorations effectuées avec une roue d’écureuil réplique de celle du moyen âge). Salle « Architecture militaire et religieuse » : les fortifications de Cordes et la porte des Ormeaux, les églises de Cordes, Cordes sur le chemin de Saint Jacques, Archives et croyances (le sort des Apôtres, le tremblement de terre de 1660…). Salle « Architecture civile » : les belles maisons cordaises gothiques et Renaissance, les fenêtres à coussiège, les peintures murales, les anneaux, les faucons du grand fauconnier, les objets : serrures et clé, savonniers… Grands marins cordais au XVIIe et XVIIIe siècles. Le musée se trouve dans la Maison des Ormeaux (ensemble classé Monument Historique) immédiatement à l’entrée de la ville après avoir franchi la « Porte des Ormeaux ». Il se compose de la Porte des Ormeaux (XIIIème modifié au XIVème) et de l’édifice attenant avec ses 5 ogives gothiques du XIVème. La Porte des Ormeaux (située coté Ouest de la cité) se trouve : – à 100m de l’arrêt du « petit train » faisant la navette entre le bas et le haut de la ville (horaires à l’Office du Tourisme). – à 100m de l’Office du Tourisme (en descendant la Grand’rue Raimond VII)

Et si un manuscrit médiéval pouvait encore nous parler du ciel d’aujourd’hui ?

© Musée Charles Portal – Ministère de la Culture