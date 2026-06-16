Etape 1: Grande Randonnée Patrimoine Les chemins du patrimoine terrestre et littoral Route de Goulven Tréflez mercredi 22 juillet 2026.

Tréflez

Etape 1: Grande Randonnée Patrimoine Les chemins du patrimoine terrestre et littoral

Route de Goulven Maison des Dunes Tréflez Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

Promenades commentées à la découverte de la richesse et de la diversité du patrimoine des communes littorales et intérieures du Léon. Les 5 étapes de la Grande Randonnée Patrimoine sont gratuites et sans inscription.

Départ à 10h de la Maison des Dunes. Pique-nique à la charge des participants, vers 12h30 au lavoir de Keramilic à Goulven. Retour vers 17h.

Distance 12 km environ.

Niveau: facile, itinéraire en boucle.

Patrimoine rencontré digue Rousseau, chapelle de Penity, église de Goulven, lavoir, stèle de l’âge de fer, allée couverte, histoire des dunes.

Randonnée accompagnée par F. et G. Gueguen et Roger Bossard, animateurs bénévoles de Pays.

Se munir de chaussures adaptées à la marche et de vêtements adaptés aux conditions météo. Enfants à partir de 15 ans. Chiens non admis. .

Route de Goulven Maison des Dunes Tréflez 29430 Finistère Bretagne +33 6 87 58 91 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Etape 1: Grande Randonnée Patrimoine Les chemins du patrimoine terrestre et littoral Tréflez a été mis à jour le 2026-06-16 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX